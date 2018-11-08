Başkan Engin, Müftü Bal’a sahip çıktı

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş’in Aksaray Valisi Aykut Pekmez için düzenlenen veda organizasyonuna katılması sırasında gazetecilerin fotoğraf çekmek istemesi üzerine Türemiş ’in yanında oturan Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal’ın, iddialara göre “Siyasilerle fotoğraf çekmeyin, yanlış anlaşılır” sözlerini söylemiş, bu da tepkilere neden olmuştu. Dün ise Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, iddialarla ilgili sendika binasında bir basın açıklaması yaparak, Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal’a sahip çıktı.

Engin, Aksaray Valisi Aykut Pekmez için düzenlenen veda programında, basit bir fotoğraf çekme konusunun, mecrasından saptırılarak din adamlarına saldırıya dönüştüğünü ifade ederek, Diyanet-Sen olarak olayın bu noktaya getirilmesinden dolayı üzgün olmakla birlikte, öküz altında buzağı arayan zihniyeti de kınadıklarını söyledi.

SİYASİLERLE AYNI MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALMIŞTIR

Konunun istenmeyen bir noktaya geldiğini belirten Başkan Engin, “Olay, az önce de söylediğimiz gibi, Aksaray Valisi için düzenlenen veda programında gerçekleşmiştir. Aksaray İl Müftüsü Sayın Cemalettin Bal, oturacak yer konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı, siyasi parti temsilcileriyle aynı masaya oturmak zorunda kalmıştır. Burada, bir basın mensubunun fotoğraf çekme isteğine, Sayın Müftümüz Cemalettin Bal, ‘Siyasilerle fotoğraf çekmeyin, yanlış anlaşılır’ cevabını vermiştir. Ancak müftümüzün bu cevabı, bir siyasi partiyle fotoğraf çektirmek istememesi olarak basında yer almış ve konu istenmeyen bir noktaya gelmiştir” diye konuştu.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ ÇİZGİDEN AYRILMAYIZ

Dinin emrettiği kuralların ve doğruların hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Engin, “Olayın bu noktaya gelmesinde, dini ve din adamlarını siyasetlerine alet etmek isteyenlerin başrolü üstlendiğini üzülerek görmekteyiz. Din ve din adamları toplumun çimentosu, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Bizler, her şartta dinimizin emrettiği kuralların ve doğruların hizmetindeyiz. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, bizler doğru bildiğimiz çizgiden ayrılmayız. Hal böyle iken, hiçbir siyasi parti ismi zikredilmemişken böyle bir söylem üretilmesi, toplumun birlik ve beraberliğini hedef almaktadır. Basit bir mesele, yanlış aktarılış sebebiyle din adamlarına düşmanlığa dönüşmüş ve din adamlarımızı hedef haline getirmiştir. Buradan çağrımız, olayın bu noktaya gelmesine sebep olanların sözlerini düzeltmesi ve din adamlarımızdan özür dilemeleridir” şeklinde konuştu.

DESTEK OLMUYORSANIZ, KÖSTEK DE OLMAYIN

Bu tür tartışmaların içine çekilmek istemediklerini söyleyen Başkan Engin, “Siyaset kurumu kendi işine baksın, kendi kısır tartışmalarına dinimizi ve din adamlarımızı alet etmesin. Bizler doğrunun yanında, yanlışın karşısında, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir dinin tebliğle görevli mensuplarıyız. Bu tür tartışmaların içine çekilmek istemiyoruz. Bizler, yaptığımız işle gönüllere girme, doğruyu anlatma mücadelesindeyiz. Destek olmuyorsanız, köstek de olmayın. Hele ki kendi kısır siyasi tartışmaların içine bizi çekmeye çalışmayın. Buradan bir kez daha tekrarlıyoruz; Sayın Müftümüz hiçbir siyasi partiyi hedef almamış, tavır koymamış, siyaset kurumunun temsilcileriyle görünmenin misyonlarına zarar vereceğini ifade etmiştir. Bu tavrından dolayı Aksaray İl Müftümüz Sayın Cemalettin Bal hocamızın yanında olduğumuzu belirtiyor, buradan kendilerine bir ekmek çıkarma gayretinde olanlara da, ‘başka kapıya’ diyoruz” ifadelerini kullandı.