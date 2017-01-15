Arapgir’de 2016 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen Arapgir Muhtarlar Derneği 1. Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar ve Yönetim Kurulu üyeleri Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Muhtarlar Derneği Kongresi’nin ardından mülki amirleri ziyaret çerçevesinde kendisini ziyaret eden Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar ve Yönetim Kurulunu tebrik eden Başkan Haluk Cömertoğlu, yönetime başarılar diledi.

5 YILLIK EMANET

Ziyarette konuşan Başkan Cömertoğlu, muhtarların toplumdaki önemine dikkat çekerek, “Muhtarlık önemli bir meslek önemli bir kavram. Kelime yapısı itibari işle bakıldığında seçilmiş kişi demek muhtarlık. Sizler insanların başı ağrıdığında koşan, mahallelinin her türlü sıkıntısında ilk koşulan yersiniz. Onun için siz bizim yol arkadaşlarımızsınız, siz bizim dava arkadaşlarımızsınız. Beraberce bu Arapgir’e bir çivi çakılacaksa sizlerle beraber kararlaştırdığımız bu uğurda inşallah almış olduğumuz 5 yıllık emaneti laikiyle taşıma noktasında gayret sarf edeceğiz. Ben de varım diyebilmek, bir adım öne çıkabilmek önemlidir. Sizler aynı zamanda muhtarların kendi içirişindeki sorunlarını gündeme taşırken öte yandan vatandaşların bir bütün halinde taleplerini değerlendirme fırsatını bu vesileyle yakalamış oluyorsunuz. Dolayısı ile üslendiğiniz misyon önemli. Ben kasımda yapılan seçimde seçilen Başkana ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerimi iletiyorum. Arapgir Belediyesi olarak her türlü taleplerinizi karşılama noktasında yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar da kendilerini makamında kabul eden Başkan Cömertoğlu’na teşekkür ederek muhtarlar derneği olarak Arapgir’in geleceğine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ