Başkan Çınar, esnafla kahvaltıda buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Yeşilyurt, Battalgazi ve ilçe belediyelerimizin uyumlu çalışması Malatya’nın bütün alanlarda gelişmesi ve geleceğe daha umutla bakmasına neden olmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin ekonomik, sosyal, ticaret, kültürel ve eğitim yönünden daha iyi noktalara ulaşması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BELEDİYELER UYUMLU ÇALIŞIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Yeşilyurt, Battalgazi ve ilçe belediyelerinin uyumlu çalışmasıyla gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Çınar, “Bizler sürekli sahadayız, halkımızla iç içe olmaya önem veriyoruz. Hizmetlerimizi yerinde takip ediyoruz, eksik varsa hemen gideriyoruz. Muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve halkımızın görüşlerini dikkate alıyoruz, hizmetlerimizin farklı ve çeşitli olmasının nedeni istişare kültürünün canlı tutmamızdan kaynaklanıyor. Bizler halkımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp, buna göre hizmetlerimize şekil veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yılda hayata geçirdiğimiz devasa yatırımlar, sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel projelerimizle Malatya’nın gelişiminde ciddi rol oynadık. 2014 yılında Büyükşehir statüsüne katılan Malatya’da Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimizin hizmetleri kentimizin modern kent kimliğine bürünmesinde önemli katkılar sunmuştur. Şehrimizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra üzerimize düşen hangi görev olursa olsun yapmaya hazırız. Sadece kendi bölgemizde değil kentimizin bütün alanlarında bize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kaydetti.

7/24 ESASIYLA HİZMETLERİMİZ SÜRÜYOR

82 mahallesi ve 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un dört yılda büyük bir değişime uğradığını ve örnek alınan ilçe hüviyetine ulaştığını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Hacı Uğur Polat Başkanımızın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanımızın onayı, Belediye Meclisimizin kararıyla Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi bir görev şahsımıza tevdi edildi, böylesine anlamlı ve kıymetli bir görevi üstlenmenin onurunu yaşıyoruz. Kentimizdeki sanayi alanlarını içerinde barındırmasının yanı sıra insanlarımızın yaşamsal standartlarını daha iyi noktaya ulaştıran alt ve üst yapı hizmetlerimiz, geleceğe dönük yatırımlarımız, sosyal yaşam alanlarımız, tesislerimiz, sosyal, kültürel, sportif ve çevresel projelerimiz neticesinde yoğun bir göç alan güzel ilçemiz, nüfus artışına rağmen sağlıklı ve planlı büyümesini sürdürmektedir. Yeşilyurt’un planlı büyümesinin önündeki en ciddi engel olan imar konusunu çözüme kavuşturduk, böylesine hassas bir sorunu hallettikten sonra ilçemizdeki gelişim süreci daha da hızlanmıştır. Yeşilyurt’ta yaşamanın mutluluk hisse uyandırmasına azami gayret gösteriyoruz. Sosyal dokusu ve kültürel zenginlikleriyle farklı bir yapısı olan Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini ön plana çıkartacak, gelecek nesillere modern ve yaşanabilir bir Yeşilyurt bırakmak adına 7/24 esasıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

MİLLET KIRAATHANESİNİ HİZMETE SUNACAĞIZ

Millet Kıraathanesi konusuna değinen Başkan Çınar, “Kitap okuma alışkanlığını daha iyi bir noktaya taşımak adına Cumhurbaşkanımızın yapılması yönünde talimat verdiği Millet Kıraathanesi’ni Yeşilyurt’ta değerli hemşerilerimizin hizmete sunacağız. Üç katlı binamızda inşaat çalışmaları tamamlandı, yakın zamanda açılışını yapacağız” dedi.