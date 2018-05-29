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Başkan Çınar'dan Mitinge Davet

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya’ya ve Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız” dedi. 

Başkan Çınar'dan Mitinge Davet

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya’ya ve Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız” dedi. 

29 Mayıs 2018 Salı 17:01
Başkan Çınar'dan Mitinge Davet

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 16.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka tarafındaki alanda düzenlenecek mitinge bütün Malatyalıları davet etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya ve Yeşilyurt'a yakışır şekilde ağırlamak gerektiğini dile getiren Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmanın onurunu ve gururunu bir kez daha yaşayacağız. Türkiye'nin her alanda önünü açan, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması için mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Malatya’da olacak. Yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kuran, güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımızı kutlu davasında yalnız bırakmayacağız. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a millete hizmet yolunda en büyük desteği yine Malatyalılar verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek mitinge bütün Malatyalıları davet eden Başkan Çınar, “Türkiye'nin her alanda önünü açan, ekonomi, güvenlik, sosyal ve diğer alanlarda ülkemizi dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet haline ulaştıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en güzel şekilde ağırlayacağız. Malatya’ya her gelişinde hemşerilerimizin büyük ilgisi, sevgisi ve desteğiyle karşılaşan Cumhurbaşkanımızı yine aynı ölçülerde ağırlayarak çıktığı bu zorlu ve meşakkatli hizmet yolunda en büyük destekçileri olacağız. Malatya’ya yapılan yatırımların ve hizmetlerin talimatını veren, kentimizin son yıllarda değişime uğramasında büyük emekleri bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 16.30’da düzenlenecek mitinge bütün Malatyalı ve Yeşilyurtlu hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMehmet ÇınarAk PartiYeşilyurtMiting
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