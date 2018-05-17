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Başkan Çınar çalışmaları yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edilen Şeyhbayram ile Zaviye mahallelerindeki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. 

Başkan Çınar çalışmaları yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edilen Şeyhbayram ile Zaviye mahallelerindeki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:57
Başkan Çınar çalışmaları yerinde inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve Mahalle Muhtarı Yusuf Canberk’inde katıldığı inceleme gezisinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahallelerimizdeki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için cadde ve sokakların görüntüsünü daha nezih ve nitelikli hale ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu. 

Şeyhbayram ile Zaviye mahallelerindeki değişim ve dönüşüm hizmetlerini titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Çınar, “ İlçemizdeki bütün cadde ve sokakların prestij seviyesini yükseltmeye aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerime en iyisini sunmak için belli bir program dahilinde Yeşilyurt’un yenileme ihtiyacı olan bütün cadde ve sokaklarını baştan aşağıya modern hale getiriyoruz. İlçemizin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan, araç ve yaya trafiğinin çok fazla yaşandığı Şeyhbayram ve Zaviye mahallelerimizin doğalgaz, elektrik, içme suyu, kanalizayon ve telekom gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan ara sokak ve caddelerinde kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Ramazan ayına rağmen saha çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten değerli personellerimize, çalışmalarımızda ilgisini ve desteğini esirgemeyen mahalle muhtarımız Yusuf amcaya ve mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandığı zaman bu sokaklarımızın görüntüsü çok ciddi seviyede değişecektir” ifadelerini kullandı. 
İnceleme sırasında hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Başkanı Mehmet Çınar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. 
Sohbet sırasında yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, prestijli caddelerle bölgenin daha fazla değer kazandığını söyleyerek Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Başkan Mehmet Çınar’a teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaMehmet ÇınarInceleme
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