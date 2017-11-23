23 Kasım 2017 Perşembe

Başkan Çakır’dan Öğretmenler Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:52
Başkan Çakır’dan Öğretmenler Günü mesajı
  Başkan Çakır, Öğretmenler günü dolayısıyla yayımladığı mesajından "Öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr insanları, öğretmenlik de bu dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmen; bir çocuk için, anne kadar sıcak ve şefkatli, baba kadar güvenilir ve koruyandır. Dünya için, karanlıkların sönmeyen ışığı, cehaletle savaşın en keskin kılıcıdır. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, toplumsal geleceğimizin en büyük güvencesidir. Her zaman büyük bir özveri ile görev yapan öğretmenlerimiz, millet olarak ulaştığımız seviyenin de mimarlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
İHA
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