Başkan Çakır mesajında, “Tarih boyunca birçok önemli şahsiyet yetiştiren milletimizin, yakın tarihte dünya çapında yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden birisi de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atmış, kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Bizim yapmamız gereken Atatürk’ü anlamak ve Onun ‘Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ vasiyetine sahip çıkarak, Cumhuriyetimizi korumak ve yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79. yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.
Atatürk ölümünün 79.yıl dönümünde anıldı
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