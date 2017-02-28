Başkan Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer hemşehrilerim; son zamanlarda bazı sahtekarların bizzat şahsımın ve çalışma arkadaşlarımın isimlerini kullanarak, işe aldırma, tayin ve terfi konularında torpil yapma gibi vaatlerle dolandırıcılık yaptıklarını duymaktayım. Bu tür alçaklıklara tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemleri ivedilikle başlatacağız” diyerek şunları kaydetti:

POLİSİ ARAYIN

“Çok açık ve net bir şekilde ifade edeyim ki; böylesine bir alçaklığa tevessül eden her kim olursa olsun, alsa ama asla en ufak bir müsamaha göstermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Saygıdeğer kamuoyumuzdan da, kendilerini nasıl tanıtırlarsa tanıtsınlar, ister akrabam, ister yakınım, ister çalışma arkadaşımız olarak tanıtsınlar, bu sahtekarlara hiçbir surette pirim verilmemesini ve bu tür bir durumla karşılaştıklarında hemen 155 polis hattına ihbarda bulunmalarını haseten istirham ediyorum.”

SELAHATTİN BAYRAK