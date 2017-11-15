Özel bir restoranda düzenlenen kahvaltı programına Malatya Uluslararası Film Festival (MUFF) Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Festival İcra Kurulu Başkanı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Festival Direktörü Suat Köçer ile çok sayıda sinema yazarı katıldı.

MALATYA, İNSAN AÇISINDAN ZENGİN

Program öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Çakır, sinema yazarlarını Malatya’da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, Malatya ile ilgili bilgiler verdi. Malatya’nın birçok değerleriyle birlikte güzel bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Çakır özetle; “Malatya’nın 9 bin yıla dayanan bir tarihi var. Hiç işgal görmemiştir. İnsan açısından da çok zengin bir il olan Malatya, devlet, siyaset ve sanat alanlarında birçok isim yetiştirmiştir. Birçok tarımsal ve sanayi ürününün yanı sıra kayısımız da ülkemize önemli katkılar sunmaktadır” dedi.

Malatya’nın kültürel alanda da zengin bir il olmasına rağmen bu kültürel zenginliğin yeterince tanıtılamadığını söyleyen Başkan Çakır, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu anlamda önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

FİLMLERDE KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Çakır, “Film Festivali nedeniyle sizler gibi bu işin duayeni olan kişilerin buraya gelmesi, katkı sunması çok önemli. Film Festivalinde üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi özellikle seyircilerin salonları doldurmasıydı. Bu yıl bunda başarılı olduğumuzu gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre, gösterimi yapılan filmlerde kuyruklar oluşuyor. Festivalin halkımız tarafından sahiplenilmesi çok önemli. Biz festivalin sadece film gösteriminden ibaret olmasını, salonda yapılmasını istemiyoruz. Yani yapmış olmak için yapmayı arzu etmiyoruz. Eğer vatandaş işin içerisine katılıyorsa, sektöre katkı sağlıyorsa, halk tarafından kabul görüyorsa, o zaman biz de yaptığımız işten haz alırız.” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kahvaltı sırasında sinema yazarları ile Malatya ve Film Festivali hakkında uzun uzun sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu.

İHA