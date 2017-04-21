Miracın Hz. Peygamberin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu söyleyen Başkan Çakır, “Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku, her bir Müslüman için manevi bir terfidir. Güzel ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi ve saygıyı esas alan yüce dinimiz, bizlere günahlarımızdan arınmamız için birçok fırsat sunmuştur. Miraç Kandili de bu önemli fırsatlardan biridir. Bizlere sunulan bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmemiz temennisiyle, Miraç Kandilinin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, Malatyalı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Miraç Kandilini kutluyorum” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ