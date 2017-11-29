Ziyaret sırasında bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın Malatya’ya çok güzel hizmetleri var. Yapılan bu hizmetleri MHP olarak yakinen takip etmekteyiz. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalarda başarılar diliyoruz” dedi.

HİZMET GAYRETİ!

MHP İl Başkanı ve yeni yönetimine başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya’ya layık olabilmek için yoğun bir tempo ile çalışmaktayız. Büyükşehir süreci ile Malatya’nın tamamından sorumlu bir hale gelen Belediyemiz hem Malatya merkezin kalkınması hem de kırsala bütün hizmetleri götürme gayretindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, Altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel hizmetlerle değerli hemşerilerimize daha yaşanabilir bir kent oluşturma adına gayretlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, Malatya’yı hem sosyal hem de ekonomik olarak daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bunun içinde kentin bütün dinamikleri ile işbirliği içerisinde, istişareye açık bir yönetim tarzı yürütüyoruz. Malatya ciddi manada bir yerel büyümeyi yakaladı. Bunu daha ileri noktalara taşımalıyız. Malatya’da huzurun, istikrarın, birlik ve beraberliğin sağlanması adına da bütün siyasi partilerimize büyük görevler düşüyor. Bu konuda da MHP’sinin bugüne kadar hep devletten, bayraktan yana birçok olayda duruşu ülke için dönüm noktaları olmuştur. Bundan dolayı başta Genel Başkan olmak üzere bu devletçi duruşu tebrik ediyoruz. Yeni göreve gelen İl Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ