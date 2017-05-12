12 Mayıs 2017 Cuma

Başkan Çakır Anneler Gününü kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Anneler Gününü kutlayarak, "Anneler, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük güç kaynağıdır” dedi.

12 Mayıs 2017 Cuma 13:49
Başkan Çakır Anneler Gününü kutladı
  Annelerin toplumun ve ailenin temel direği olduğunu söyleyen Başkan Çakır, “Anneler, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük güç kaynağıdır. İnsan hayatındaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin, gerek ailemizde ve gerekse de toplumumuzda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı herkesin başta kendi annesi olmak üzere bütün annelere saygıda, itaatte ve diğer her türlü şartlarda uygun davranması gerekir. Onları sadece bir günde değil, yılın her günü ve her saati baş tacı yapmalıyız. Bu gün vesilesiyle, emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın en masum ve temiz duyguların timsali annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu.
İHA
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