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BAŞKAN, BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) ziyaret. Gürkan ziyarette, yerel basının güçlendirilmesi noktasında bir fon oluşturulması gerektiğini vurguladı.

BAŞKAN, BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) ziyaret. Gürkan ziyarette, yerel basının güçlendirilmesi noktasında bir fon oluşturulması gerektiğini vurguladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:07
BAŞKAN, BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tarafından MGTC’ye gerçekleştirilen ziyarette, Gürkan’ı MGTC Başkanı Kemal Deniz ile MGTC yönetimi karşıladı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren MGTC Başkanı Kemal Deniz, “Sayın Başkanımız, Cemiyetimizi ziyaret ederek, gazeteci ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla sohbet etmek amacı ile aramızda bulunuyor. Biz kendileri ile zaman, zaman birlikte olup, Malatya’da basının, gazetecilerin, özellikle sahada çalışan muhabir arkadaşların, sorunlarını değerlendiriyoruz. Sağ olsun çok yakından takip ediyor kendileri bu konuyu” dedi.


“Toplumun duyu organları olarak değerlendiririz”
Cemiyet ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürkan ise yerel basının yaşatılması noktasında devletimizin bu konuda ileri ki aşamalarda bir fon oluşturması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Burada bulunmaktan ve ziyaretten etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Biz gazete ve basın kuruluşlarını, toplumun duyu organları olarak değerlendiririz. Toplumdaki hadiselerin, insanlara aktarılması, haberlerin topluma duyurulması noktasında hakikaten kamusal anlamda güzel bir görev ifa ediyorlar. Bu anlam da bütün, basında çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 31.01.2018 11:54
Anahtar Kelimeler:
MALATYA GAZETECİLER VE TELEVİZYONCULAR CEMİYETİBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN
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