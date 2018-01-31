BAŞKAN, BASIN MENSUPLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tarafından MGTC’ye gerçekleştirilen ziyarette, Gürkan’ı MGTC Başkanı Kemal Deniz ile MGTC yönetimi karşıladı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren MGTC Başkanı Kemal Deniz, “Sayın Başkanımız, Cemiyetimizi ziyaret ederek, gazeteci ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla sohbet etmek amacı ile aramızda bulunuyor. Biz kendileri ile zaman, zaman birlikte olup, Malatya’da basının, gazetecilerin, özellikle sahada çalışan muhabir arkadaşların, sorunlarını değerlendiriyoruz. Sağ olsun çok yakından takip ediyor kendileri bu konuyu” dedi.



“Toplumun duyu organları olarak değerlendiririz”

Cemiyet ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürkan ise yerel basının yaşatılması noktasında devletimizin bu konuda ileri ki aşamalarda bir fon oluşturması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Burada bulunmaktan ve ziyaretten etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Biz gazete ve basın kuruluşlarını, toplumun duyu organları olarak değerlendiririz. Toplumdaki hadiselerin, insanlara aktarılması, haberlerin topluma duyurulması noktasında hakikaten kamusal anlamda güzel bir görev ifa ediyorlar. Bu anlam da bütün, basında çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com

