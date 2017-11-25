25 Kasım 2017 Cumartesi

Başkan Avşar’dan “Türkeş” mesajı

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Alparslan Türkeş’in 100. doğum yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:42
Başkan Avşar’dan “Türkeş” mesajı

  Başkan Avşar, mesajında, “25 kasım 1917 ülkücüler için, Türk Milliyetçileri için Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğum tarihi olması sebebiyle özel bir tarihtir. Bünyesinde Avşar’ın isyankârlığının, Kıbrıslının acısının harmanlandığı başbuğ; doğumundan gerçek sevdasına kavuştuğu 4 nisan 1997’ye kadar geçen ömrünü turan bayrağını yükseltme ve Türk adını dağa taşa yazdırmanın kavgasıyla geçirmiştir. Çetin ve çile dolu geçen ömrü de davasının başında yüzyıllık bir çınar gibi ayakta bitmiştir. Yüce Allah’a (c.c) şükürler olsun ki, Başbuğumuz gibi bir liderimiz oldu. Davası ilay-ı kelimetullah ve nizam-ı alem olan ülkücü hareketin cevher-i aslisi hiç şüphe yok ki Başbuğ Alparslan Türkeş'tir. Bütün ömrünü adadığı Türk-İslam ülküsü yolunda, Türk İslam ülkücüleri olarak, son nefesimize kadar şeref ve vakarla yürüyeceğimizi bütün dünyaya göstermekle mükellefiz. Kalplerimizde Başbuğ sevgisi ve onun kararlığı, azmi, cesareti Başbuğ Türkeş şuuru daima var olacak ve buna inananlardan teşekkül etmiş bir ülkücü hareket de daima var olacaktır” ifadelerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMHP İl Başkanı Bülent Avşar

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