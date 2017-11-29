29 Kasım 2017 Çarşamba

Başkan Avşar’dan Mevlid Kandili mesajı

Malatya MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:13
Başkan Avşar’dan Mevlid Kandili mesajı

  Avşar, “O’nun ve ashabının yaşadığı devir, insanlık tarihinin en mutlu, en adaletli ve en huzurlu yaşam devridir. İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğumu da bu asrın müjdecisidir. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâkî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. Ben bu vesile ile tüm hemşerilerimizin kandilini tebrik ediyor, şehrimiz başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar

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