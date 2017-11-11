Avşar mesajında, “79 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ebediyete yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, kurduğu Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Bu bilinçle bize Türkiye Cumhuriyeti gibi onurlu bir miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, çalışma ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

HABER MERKEZİ