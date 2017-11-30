Avşar'a ziyarette bulunan bir isim de Azerî vatan şairi ve devlet adamı Sabir Rüstemhanlı oldu.

Azerbaycan’ın efsane lideri Ebulfeyz ElçiBey’in Bakanlığını da yapan, ömrünü Türk Dünyasına ve Türklüğe adayan şair, yazar ve devlet adamı Sabir Rüstemhanlı, 5 Kasım’da MHP İl Başkanlığı’na seçilen Bülent Avşar’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette Sabir Rüstemhanlı ile birlikte, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Teymuraz Abbasov, Yardımcı Doç. Dr. Hasan Aydemir, Yardımcı Doçent Yağızza Ruken de bulundu.

HABER MERKEZİ