30 Kasım 2017 Perşembe

Başkan Avşar'a ziyaretler sürüyor

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:55
Başkan Avşar'a ziyaretler sürüyor

  Avşar'a ziyarette bulunan bir isim de Azerî vatan şairi ve devlet adamı Sabir Rüstemhanlı oldu.

Azerbaycan’ın efsane lideri Ebulfeyz ElçiBey’in Bakanlığını da yapan, ömrünü Türk Dünyasına ve Türklüğe adayan şair, yazar ve devlet adamı Sabir Rüstemhanlı, 5 Kasım’da MHP İl Başkanlığı’na seçilen Bülent Avşar’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette Sabir Rüstemhanlı ile birlikte,  İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Teymuraz Abbasov, Yardımcı Doç. Dr. Hasan Aydemir, Yardımcı Doçent Yağızza Ruken de bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya İl Başkanı Bülent Avşar

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017