17 Kasım 2017 Cuma

Başkan Avşar’a ziyaretler devam ediyor

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

17 Kasım 2017 Cuma 11:38
Başkan Avşar’a ziyaretler devam ediyor

  Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve Yönetimi, Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Minibüsçüler ve Servisçiler Oda Başkanı Mesut İnce, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, İzol-Der Başkanı Hasan Ayaz ve yönetimi, MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Ziyaretlerde odaların, derneklerin ve esnafların sorunları istişare edildi.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, ziyaretlerde tüm oda başkanlarına ve dernek başkanlarına teşekkür ederek, “Esnaflarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, muhtarlarımız bizim her zaman yön pusulamız olacak ve sizlerden sorunları dinleyip, gerekli mercilerle görüşüp sorunları yerinde hallederek, ortak paydamız Malatya için çalışacağız. Takdir edersiniz ki kutsal görevime çok yakın zamanda geldim. İade-i ziyaretlerimizi gerçekleştirip bire bir sorunları dinleyeceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya İl Başkanı Bülent Avşar

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