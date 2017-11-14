Ziyaret esnasında kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “5 Kasım’daki MHP Olağan Genel Kurul’da delegelerimizin oyları ile Başkanlığa getirildik. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in söz konusu vatan ve millet ise, her daim devletimizin yanında olduğunu belirtmiştir. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz hain gecede gösterdik. Bugün göreve yeni gelmemiz itibariyle, Mülki Amirimiz sizleri ziyaret ettik. Ziyaretimizi kabulünüzden dolayı MHP İl Başkanlığı ve yönetim olarak teşekkür ediyoruz. Ve her daim emirlerinizde olduğumuzu belirtmek isteriz” sözlerini kaydetti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Ali Kaban, “MHP’nin kongresinde Başkanlığa getirilmenizden dolayı sizleri ve yönetiminizi tebrik ediyorum“ ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası Vali Ali Kaban ve MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya ile ilgili kısa bilgi alışverişinde bulundu.

BÜLENT AVŞAR’A ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Bülent Avşar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve yönetimi, MHP İl Başkanlığı’na getirilen Bülent Avşar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Hayırlı olsun ziyaretinde, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Muhtarlarımız bizim elimiz kolumuz” dedi.

Avşar, “Muhtarlarımız demokrasimizin vazgeçilmez pınarlarıdır. Bugün bizleri ziyaret eden muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve siz değerli muhtarlarımızdan mahallelerinizdeki sorunları dinlemek ve çözüm odaklı çare olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. MHP İl Başkanlığı olarak sizlere bir nebzecikte yardımcı olacaksak, bu bizleri sevindirir. Hayırlı olsun ziyaretlerimiz ve akabinde iade-i ziyaretlerimizin hemen bitiminde, mahalle mahalle tüm muhtarlarımızı gezip yerinde sorunlarını dinleyeceğiz” şeklinde konuştu.

TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ise, ‘Milliyetçi Hareket Partisi’ İl Başkanlığı’na seçilen Bülent Avşar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Derneğimiz tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu bildirmek isteriz. Ortak paydamız Malatya ise, biz muhtarlar olarak Başkan Avşar’dan mahallelerimizi gezip, muhtarlarımızdan mahallenin sorunlarını dinleyip, yardımcı olmasını istiyoruz. 15 Temmuz gecesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’in dik duruşu sayesinde, Türkiye huzuru bulmuştur. Bundan dolayı Genel Başkana ve sizlere teşekkür ediyoruz. Ve görevinizde başarılar diliyoruz ”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 dakika süren muhtarlarla olan istişarede, mahalle muhtarlarının mahalleleri hakkında bilgi alan Başkan Avşar, tüm mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

HABER MERKEZİ