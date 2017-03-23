Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği, yoluna Başkan Celal Akbay’la devam edecek. Yapılan Genel Kurul’da 2 adaydan birisi olan Celal Akbay, oyların çoğunluğunu alarak ikici kez Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği’nin başkanı oldu. Seçim hakkında bilgiler vererek BUSABAH’a konuşan Başkan Akbay, projelerini birer birer anlattı. Bundan 3 yıl önce yönetimiyle birlikte tek liste halinde göreve geldiklerini belirten Akbay, seçimde 2 adayın olduğunu söyledi.

TİCARETİMİZE KARDEŞÇE DEVAM EDECEĞİZ

Kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür eden Başkan Akbay, “Yaptığımız seçimde, 2 aday ve yönetim kurulu vardı. Seçimimize yüzde 100’lük bir katılım oldu. Seçim ortamımız çok güzeldi. Seçimde yüzde 80 oy aldık ve yeniden göreve geldik. Bu seçim oldukça demokratik geçti ve seçimde herhangi bir huzursuzluk çıkmadı. Seçimi hepimiz kazandık. Yine hep birlikte, kardeşçe buradaki ticaretimize devam edeceğiz. Oyunu bize veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Yeni başkanlık döneminde yapacakları çalışmalar ile ilgili bilgiler de veren Başkan Akbay, şunları kaydetti:

“Üyelerimizle beraber Malatya halkına daha kaliteli bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Daha ucuz, her mevsimde her türlü ürünü bulundurmak için mücadele edeceğiz. Haldeki esnaf arkadaşlarımızla Malatya’daki üreticilere destek vererek, sezona göre sebze ve meyve üretimine yardımcı olacağız. Malatya kamuoyuna, halimizdeki günlük fiyat tespitini basın aracılığıyla bilgi olarak sunacağız. Tarım İl Müdürlüğü ve Malatya Sağlık İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde olacağız ve ürünlerimizin kalite kontrolünü yapmaya çalışacağız. Derneğimizin üyeleri, perakendeci esnaflarımızla birlik olup derneğimizi oda yapmayı planlıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için çalışacağız. Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde olduğumuz için halkımıza daha sağlıklı, hijyenik bir ortamda hizmet etmeyi planlıyoruz ve bu yüzden de halimizin üzerinin kapatılması için girişimlerde bulunacağız. Kayıt dışıyla mücadele edeceğiz ve bu yünde de çalışacağız. Bu konuda diğer odalarla da istişare yapmayı planlıyoruz.”











MUTLU SARIGÜL