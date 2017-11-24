Mardin’de özel bir hastanede 12 saatlik operasyonla organların zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hastane yönetimi, sağlık ekipleri ve yardımcı sağlık personeli adeta saniyelerle yarışarak, organların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferber oldu.

Hastane organ koordinatörü uzman Doktor Ali Rıza Şeren nakil için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirterek “2 kornea göz, 2 böbrek, karaciğer ve kalbin toplamda 6 doku ve organlar Ankara, Malatya ve Diyarbakır’a uçak ambulanslar ile başarılı bir şekilde sevk edildi” dedi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman telefonla aileye başsağlığı dileyerek yaptıkları örnek davranış için teşekkür ederken, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Müftüsü İsmail Çiçek ailenin yanına gelerek organ bağışı bekleyen 6 hayata umut oldukları için teşekkür etti ve tüm insanlara örnek olması temennisinde bulundu.

ORGANLAR ANKARA, DİYARBAKIR VE MALATYA’YA GİTTİ

Hastane yönetimi adına açıklama yapan Hastane Halkla İlişkiler Müdürü Saadettin Ersöz, Mesut Dağ’ın ailesine teşekkürlerini ve şükranlarını ileterek bu 6 organın Ankara, Diyarbakır ve Malatya'ya başarılı bir şekilde organ naklinin yapıldığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, annenin göstermiş olduğu örnek davranış için teşekkür ederek , “Acılı aileye göstermiş oldukları erdemli davranış ile büyük fedakarlık için anne Saime Sayar Dağ'a teşekkür ediyorum. Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 6 hastaya ikinci bir hayat verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Çünkü Türkiye genelinde organ bağışı bekleyen binlerce kişi var" diyerek merhuma Allah’tan rahmet diledi.

VERİCİ PROBLEMİ…

Ülkemizde sağlık alanında geldiğimiz noktanın çok iyi olduğunu ve organ nakli konusunda da önemli bir gelişmenin kat edildiğini belirten Doktor Saffet Yavuz, "Tabi tek eksiğimiz verici problemi. İnşallah bu anlamda düzenlediğimiz kampanyalarla bu verici oranlarımızı artıracağız. Bu hasta yakını ailesinin gösterdiği erdemli davranışından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Sağlık Müdürlüğü olarak organ nakli farkındalığını artırmak ve bu işin önemini kavratmak ve organ bağışını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İHA