Basın Yayın Enformasyondan BUSABAH’A ÖVGÜ

Basın Yayın Enformasyon Diyarbakır İl Müdürü Fikret Dişlioğlu ve beraberindeki heyet, BUSABAH’ı ziyaret etti. Ziyarette, yerel basının sorunları konuşuldu, basın kartı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Fikret Dişlioğlu ise, BUSABAH’tan övgüyle bahsetti.

Basın Yayın Enformasyon Diyarbakır İl Müdürü Fikret Dişlioğlu, Mütercim Tercümanı Tuncay Bulut ve Mütercim Tercümanı Taha Tanrıkulu BUSABAH’ı ziyaret etti. Ziyarette yerel basının sorunları konuşuldu, basın kartı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BUSABAH’A ÖVGÜ

BUSABAH’ın örnek bir gazete olduğunu belirten heyet, gazete çalışanlarının sarı basın kartı konusunda yaşadığı sorunlara değindi. Basın Yayın Enformasyon Diyarbakır İl Müdürü Fikret Dişlioğlu, yerel basının önemine değinerek, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade etti. Dişlioğlu, birçok il gezdiğini, ancak BUSABAH’ın gezdiği illerde gördüğü gazetelerden daha iyi bir durumda olduğunu ifade etti.

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ise, BUSABAH’ın sırtını hiçbir kuruma yaslamadan ilerleyen ve halkın sesi olan bir gazete olduğunu vurguladı.