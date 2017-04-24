Edinilen bilgilere göre, toplantıda; ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacak. Basın Kartı Komisyonu toplantısında 2 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlanacak.

MESLEKİ ÇALIŞMALARINIZI GÖNDERİN!

Bu bağlamda; başvuruları Komisyona intikal ettirilecek başvuru sahiplerinin mesleki çalışma göndermesi gereken başvuru sahiplerinin, BYEGM Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan “Basın Kartı” bölümüne girerek ‘Mesleki Çalışma Gönder’ kısmından mesleki çalışmalarını sisteme yüklemeleri gerekiyor. Sürekli basın kartı başvurusunda bulunanlardan mesleki çalışma niteliğinde olmayan bir belge ile durumlarını tevsik etmek isteyenlerin söz konusu belgeleri basılı ortamda il müdürlükleri aracılığıyla Genel Müdürlüğe intikal ettirmeleri gerekiyor. Başvuru sahiplerinin çalıştıkları gazete/dergi örneklerinin “PDF” olarak Komisyon görüşüne sunulması öngörüldüğünden yayınların “Devlet Enformasyon Sistemi”ne yüklenmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi de gerekiyor.

MALATYA’DAN DA BAŞVURULAR YAPILDI

Öte yandan Malatya’dan da sarı basın kartı için bekleyen basın mensuplarının olduğu bildirildi. Basın mensupları, 9 Mayıs’tan sonra sarı basın kartı alıp almayacaklarını öğrenecekler. Yine bazı adayların da müracaatları incelenip onaylanacak.

BASIN KARTI NEDİR?

Sarı Basın Kartı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce belli şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilen bir karttır. Sahiplerinin gazeteci olduğunu belgeler ve nüfus cüzdanı yerine de kullanılabilir. Devletin bütün kuruluşu bu kartı tanır. Bütün şartları yerine getiren gazeteciler için yılda üç seferden az olmamak kaydıyla bir komisyon toplanır. Bu komisyonun adı Sarı Basın Kartı Komisyonu'dur. Gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıklarına bakılır. Ardından oylama ile bu kart hak edenlere verilir. Türkiye'de her üç ayda en az yüz kişi bu kartı alır. Bunun dışında yaklaşık 60 kişi de Sürekli Basın Kartı'na kavuşur. Ülkeler, kendi toplumlarının yapılarına göre bu kartı gazetecilere verirler. Her ülkenin farklı bir uygulaması vardır. Bazı ülkelerde sarı olmayan basın kartlarını dernekler ve federasyonlar verir. Sarı, Sürekli Basın Kartı ve Basın Şeref Kartı olmak üzere 3 türlüdür. Basın kartlarını veren Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün merkezi Ankara Kavaklıdere'dedir. Birçok ilde şube müdürlükleri vardır. Basınla ilgili konuları yürütür ve Türkiye'yi tanıtır.

BASIN KARTININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Basın Kartı sahibi olmanın bazı avantajları şu şekilde sıralanabilir:

“Devlet tarafından tanınmış resmi bir gazeteci olmak.

Uluslararası haberleri takip edebilme özgürlüğü.

Sürekli basın kartı alabilme hakkı.

Belediye, köy, özel idare vb kuruluşların ulaşım hizmetlerinden bedelsiz faydalanabilme.

Kamuya ait müze, stadyum, galeri ve sergilere bedelsiz girebilme.

Kanunca veya idarece gizliliği şartı konulmayan toplantılara dahil olabilme hakkı.

Resmi törenlerde mesleki kolaylılık sağlayan avantajlara sahip olmak.

PTT Genel Müdürlüğü işlemlerinde kolaylık.

TCDD hizmetlerinden indirimli faydalanabilmek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenecek basın trafik kartına sahip olabilme.

Silah ruhsatı alımında sağlanacak kolaylıklardan faydalanmak.

5510 sayılı kanun gereğince hizmet süresi zammından faydalanmak.

Hizmet damgalı pasaport uygulamasından faydalanmak.”









SELAHATTİN BAYRAK