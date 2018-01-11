Malatya Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin birlikte 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla bir yemek programı düzenlediler. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, diğer ilçe belediye başkanları, daire başkanları, bazı kurum müdürleri, cemiyet başkanları ve gazeteciler katıldı.

Programda ilk konuşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı. Başkan Polat, devamlı söylediği bir sözü tekrar edeceğini ifade ederek, basın mensubu, gazetecilerle birlikte hep beraber çalıştıklarını söyledi.

HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ BİR ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ

Polat, haber alma özgürlüğünün basın mensubu yoluyla ulaştıklarını belirterek, “Bir olay, program, açılış olduğu zaman Allah korusun bir afet anında yerel yöneticilerimiz, siyasetçi arkadaşlarımız olaya giderken, olaya müdahale ederken, orada bulunurken basından arkadaşlarımız ya bizden biraz önce gitmiş oluyorlar ya bizden biraz sonra gelmiş oluyorlar ya da birlikte gitmiş oluyoruz. Tabi insanların haber alma özgürlüğü bir ülke için önemli bir nokta. Bu haber alma özgürlüğünü de siz basındaki kardeşlerimiz yoluyla ulaşılıyor. Bu yönüyle milletimiz birçok boyutuyla haberleri sizin elinizden almış oluyor” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM

“Tabi 10 Ocak Gazeteciler Günü 19961 yılında darbeden sonra basın mensuplarının hukuki haklarıyla ilgili yasa çıkarılıyor” diye Polat, “Bu yasadan sonra milliyet, hürriyet, dünya gibi 9 gazete sahibi bu yasa üzerine gazetelerini çıkarmama kararı alıyorlar. Bu tarih 9 gazete protestosu olarak da geçiyor. Ama bu süreçte yasa 4 Ocak’ta çıkıyor. 4 Ocak’ta gazeteciler kendi basın çalışanları kendi arasında gazete çıkarmaya karar veriyorlar. Ve 11-12 ve 13 Ocaklarda 3 gün sadece ‘basın’ isminde gazete çıkarıyorlar. O gün kartellere karşı bu direnişi ortaya koyup milletin haber alma özgürlüğünü protestoyla kesilemeyeceğini ortaya koyup bu direnişi ortaya koyan basındaki o kardeşlerimi de kutluyorum” diye konuştu.

GAZETECİLİK ÖNEMLİ BİR GÖREV

Gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “10 Ocak Gazeteciler Gününüzün memleketimize, milletimize ve gazetecilik camiasına hayırlı, uğrulu olmasını temenni ediyorum. Gazetecilik önemli bir görev. Bir kamu görevidir. Kamu görevi tarafsız yapılma anlamında bir görevdir. Biraz evvel Yeşilyurt Belediye Başkanımız Gazeteciler Günü’nün neden 10 Ocak’ta kutlandığını ifade ettiler. Orada esasında dikkatimizi çeken bir mantalite var; cesaret var, feragat var ve aynı zamanda mesleğine bir aşıklık var. Gazete patronları gazetelerini çıkartmıyor ama gazete çalışanları bütün yokluk ve bütün olumsuzluklarına rağmen ‘basın’ ismindeki o gazeteyi çıkarıyorlar. Burada hareket noktamız ne olmuş, cesaret insanları zafere, korkaklık ölüme götürür. Buradaki cesaret çok önemlidir. Ama cesareti temelinde esas alınacak şey de hak ve hakkaniyettir” söylemlerini kullandı.

SİZLER TOPLUMUN GÖZÜSÜNÜZ

Basın mensuplarını camianın 5 duyu organı olarak gördüklerini kaydeden Başkan Gürkan, “Şimdi sizler hakikaten kar demeden, kış demeden, gece demeden, gündüz demeden, cumartesi Pazar demeden nerede bir olay varsa orayı aydınlatmak, orayı tarafsız yansıtma noktasında gayret gösteriyorsunuz. Gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Biz basın camiasını özellikle yöneticilerin ve toplumun bütün kesim ve kesitlerinin gözü, kulağı, dili yani tabiri caizse 5 duyu organı olarak görüyoruz. Sizler toplumun gözüsünüz, kulağısınız, dilisiniz, hislerisiniz, duygularısınız. Gazetecilik görevini yaparken de hakikaten tarafsız olma anlamında, olayları olduğu gibi anlatma anlamında aynı zamanda insanlara ders verebilecek nitelikte anlatma da çok önemli” ifadelerinde bulundu.

BASINLA, SAHADA İÇ İÇEYİZ

Basın mensubuyla sahada sürekli iç içe olduklarını hatırlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, şunları dile getirdi:

“Biz basınımızla sahada sürekli iç içeyiz. Programlarda, çalışmalarda bugün münasebetiyle de yetişebildiğimiz kadar basınımızı ziyaret etmeye gayret ettik. Bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Basınımız da, bizler de şehrimiz adına, ülkemiz adına ne yapabiliriz, ilimize daha ne kadar katkı sağlayabiliriz, ilimizin gelişmesi, kalkınması noktasında hepimiz duyarlıyız. Biz basınımızın Malatya’da 15 Temmuz’da duruşunu takdirle karşıladık. O süreç içerisindeki, basının gösterdiği birlik, beraberlik ve o hain yapının karşısındaki birlikteliği gerçekten takdire şayandı.”

KAMUOYUNA ETKİSİ YÜKSEK

Basın mensuplarının tamamının yanlarında kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Çakır, “Olumlu yazan ve katkı sağlayan, olumlu eleştirileri olan herkesi biz dikkat ettiğimizi, basının bizler için bir yol gösterici olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün münasebetiyle inşallah basınımızın kazancı da bol olur. Hem patronlar hem de çalışanlar anlamında söylüyorum. İnşallah daha güzel ortamlarda yüksek bir gelir elde eden bir mesleğe de dönüşür. Basının hepsi yanımızda kıymetli. Malatya’da da basının daha güçlü bir hale geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Her alanda, her anlamda kamuoyuna etkisinin yüksek olduğunu son dönemlerde görebiliyoruz” diye konuştu.































MUTLU SARIGÜL