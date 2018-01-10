Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Hem sohbet edelim hem de Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle de çalışan bütün arkadaşlarımızın günlerini tebrik edelim istedik. Basınımız bu şehirde bilginin yayılması anlamında bir misyon üstleniyor. Önemli bir görevi yerine getiriyor. Dolayısıyla öğrenme, bilgi edinme hakkını yerine getiren basınımızdır. Bugün biz de Malatya'ya hizmet etmek anlamında, kentimizi daha yaşanabilir bir kent olgusu oluşturmak anlamında ciddi manada alt yapı dönüşümleri yürütüyoruz. Şehrin ilçeleri ile birlikte gelişmesine önem veriyoruz. Kültürel faaliyetlere, yaptığımız altyapılar kadar önem veriyoruz. Biz her alanda başarılı olmak zorundayız. 2018'i de yatırım olarak daha fazla yatırımın olduğu bir yıl olarak planlıyoruz. İnşallah 2018 yılı Malatya’mız için daha verimli daha yatırımın bol olduğu, huzurlu bir yıl olur” sözlerini kaydetti.

YAYGIN MEDYANIN HABER KAYNAĞI YEREL HABERCİLERDİR

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu ise, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle BUSABAH gazetesi çalışanlarımızın gününü tebrik ediyorum. Ayrıca bütün Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Daha iyi şartlarda çalışmalarını ve haber sorumluluğu taşımalarını dilerim. Unutulmamalıdır ki yaygın medyanın haber kaynağı yerel habercilerdir. Bundan dolayıdır ki yerel haberciler ne kadar iyi şartlarda görev yaparlarsa yaygın medyada daha sağlıklı haber kaynağına ulaşmış olur. Bundan dolayıdır ki yerel yöneticilerin yerel medyanın sorunlarına kayıtsız kalmamalıdır. Ne kadar güçlü yerel medya olursa o kadar güçlü yerel yönetim olur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

















TÜRKAN YILDIZ