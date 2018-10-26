Başıboş köpekler korkutuyor

Zaman zaman başıboş dolaşan sokak köpeklerinin haberini yapıyor, vatandaşların tepkilerini dile getiriyoruz. Önceki gün Kırşehir’de başıboş bir köpeğin bir anne ile kızına saldırması Yeşiltepelileri harekete geçirdi. Özellikle Canlı Hayvan Pazarı ve Askeri Hastane civarında bulunan başıboş köpeklerin bir gün kendilerine zarar vermesinden korkan vatandaşlar, BUSABAH gazetesine konuşarak, yetkililerden yardım istediler.

Askeri Hastane ve Canlı Hayvan Pazarı civarında köpeklerin sürüler halinde bulunduğunu dile getiren Asiye Doğan isimli vatandaş, özellikle sabah ve akşam saatlerinde köpeklerin sokaklara geldiğini ileri sürdü.

SALDIRMALARINDAN KORKUYORUZ

Köpeklerin gruplar halinde dolaştığını dile getiren Doğan, “Köpekler bir gün bizlere zarar verecek. Sabah saatlerinde okula giden çocuklarımıza köpeklerin saldırmasından korkuyoruz. Köpekler hem gruplar halinde dolaşıyor hem de çok büyükler. Allah muhafaza birisi saldırsa hepsi birden saldırır. Bunun örneklerini geçmişte yaşadık. Çocuklara saldıran köpekler oldu. Bizler vatandaşlar olarak bu konuda yardım istiyoruz” diye konuştu.

ÇEVRE KÖYLERDEN GETİRİYORLAR

Köpekleri çevre köylerden getirilip bırakıldığını belirten Musa Yıldırım isimli vatandaş da, “Bununla ilgili defalarca konuştuk. Ancak mal pazarında kesimhane olduğu için köpeklerinden kurtulmak isteyen çevre köylerdeki vatandaşlar getirip buraya bırakıyorlar. Bu yüzden Yeşiltepe bölgesinde başıboş köpek yoğunlukta. En son geçtiğimiz gün bir köpek anne ve kızına saldırdı. Ve köpeğin elinden zorla aldılar anne ve kızı. Burada da böyle bir hadisenin yaşanmasından korkuyoruz. Buradaki köpekler toplatılıp barınaklara götürülsün. Bizler bunu istiyoruz. Ayrıca köpeklerini buraya bırakanlara ceza verilsin. İnsanlar bakacakları hayvanları beslesinler. Mademki bakamayacaksınız neden hayvan ediniyorsunuz? Bakın bırakılan hayvanlar vatandaşların başının belası oldu” şeklinde konuştu.