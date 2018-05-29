Başbakan talimatı verdi, ağır cezalar geliyor

Buna göre; korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı “D2” belgesi iptal edilecek, belge 2 yıl kullanılamayacak.

Resmi Gazetenin 25 Mayıs tarihli sayısında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.

Değişiklik maddesinde; karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek.

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