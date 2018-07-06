Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99108
ALTIN
186.064
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.1010
EURO
5.3856

Başbağlar şehitleri anıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı. Törene Malatyalı isimler de katıldı.

Başbağlar şehitleri anıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı. Törene Malatyalı isimler de katıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:16
Başbağlar şehitleri anıldı

Başbağlar Köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakcı Kan, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Enç, Hür Dava Partisi Genel İdare Kurul Üyesi Mehmet Duran, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Başbağlar köyü Muhtarı Ali Akarpınar, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.

Başbağlar'da yaşanan terör saldırısının tanıklarından Elif Akarpınar, 25 yıldır devam eden bu davanın bitmesini istemediğini belirterek, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanarak idam edilmesini talep etti. Bütün akrabalarının öldürüldüğünü söyleyen Akarpınar Cumhurbaşkanından yardım istedi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Erzincan Denetleme Genel Müdürlüğünde açılan 4 duruşma sonucunda güvenlik gerekçesiyle İzmir Denetleme Müdürlüğüne alınmış 24 duruşma sonucunda tutuklu sanıklar tahliye edilerek, dava takipsizlikle bitmiştir. Bizler davamızı, Başbağlarımızı adaletsizliğe mahkum eden zihniyetlerin bugün, ihanet içerisinde milletin huzurunda devletimizin karşısında hesap verdiğine şahit oluyoruz. Başbağlar davamızın da ülkemiz üzerinde hain emelleri olan tüm terör örgütü guruplarının ortak bir projesiyle katliam yapıldığını ve davasının kapatıldığını kanaat ederek davamızın tekrardan adalet mekanizmasına dahil edilmesini yüce Türk yargısından talep ediyoruz" sözlerini kaydetti.

MALATYA OLAYLARINDA DA AYNI AMACI TAŞIYORLARDI

Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, "O gün o olayları tertipleyenler o provakosyonları yapanlar burada bu mazlum canları alanlar 15 Temmuz'da da aynı amacı taşıyorlardı. Maraş’ta da aynı amacı taşıyorlardı. Malatya olaylarında da aynı amacı taşıyorlardı. Amaçları bu toprakları bölmek. İnsanımızı birbirine düşürmek. Ülkemiz bir daha böyle olaylarla karşılaşmasın. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu ülkede bir daha olmasın diye sizlerin de onayıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Vatanına, bayrağına, devletine, milletine, ihanet etmeyen 81 milyon kardeşimizle yol yürümeye hazır olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde demokrasiyi geliştirirken, ekonomiyi büyütürken, hukukta da gerekli reformları da yaparak, adaletin tecellisi noktasında 25 yıldır tecelli etmeyen adaletin tecellisi noktasında da yeni dönemde herkes elinden gelen gayreti gösterecektir" diye konuştu.

Törenin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet Başbağlar Kültürevi önünde Başbağlar adına yazılan şiir anıtının açılışını yaptılar. Ardından Başbağlar Şehitlik Anıtını ziyaret ederek, dua ettiler.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Başbağlar şehitleriAnıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DGS'ye geri sayım
DGS'ye geri sayım
Önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılması
Önemli olan üniversitenin Malatya’ya kazandırılması
MHP milletvekili Fendoğlu'ndan Türk Ocakları'na ziyaret
MHP milletvekili Fendoğlu'ndan Türk Ocakları'na ziyaret
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim