BAŞBAĞLAR AYDINLATILSIN!

Erzincan Kemaliye'ye bağlı Başbağlar Köyü’nde 5 Temmuz 1993'te yaşanan katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acılar hala taptaze. Başbağlar katliamına dikkat çekmek amacıyla MAZLUMDER Malatya Şubesi başta olmak üzere Malatyalı birçok STK dün katliamın yaşandığı Başbağlar’a gittiler. Başbağlar’da yaşananları anlatan ve taleplerini dile getiren MAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Aslan, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

STK’larla birlikte Başbağlar’da olduklarını dile getiren Başkan Aslan, ateşin düştüğü yeri yaktığını söyledi.

O GÜNKÜ TAVIR HOŞ BİR TAVIR DEĞİLDİ

Başbağlar katliamının acı bir olay olduğunu vurgulayan Başkan Aslan, “Burada 33 insan katledildi. 33 dul kadın kaldı. 73 civarında yetim evlat var. Bunların dramının gündeme gelmesi lazım. Bu insanları katledenler tutuklandığı halde serbest bırakıldı. Bu acı bir olay. Devletin o günkü takınmış olduğu tavır hoş bir tavır değildi. Şu andaki iktidar güçlü bir iktidar. Adaletiyle, savcısıyla, hâkimiyle bu olayı aydınlatacak bir yapıda. 33 insan katledildi ve ortada bir fail yok. O gün bir katliam oldu, bazı insanlar yakalandı ve o günkü Adalet Bakanı bu insanları serbest bıraktı. Ve bu insanların çoğu yurtdışına kaçmış. Sivas olaylarını da yapan, Başbağlar'ı da yapan, 15 Temmuz’u da ve bunun gibi birçok olayı yapan aynı ellerdir. Bu eller halen tetikte, halen kaos ortamı oluşturmak için fırsat kollamaktadır. Bunlara fırsat vermemek için gelin beraber yaşam kültürümüze sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

OLAYIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ

Başkan Aslan, “Biz bu olayların yeniden araştırılmasını istiyoruz. Güçlü devletiz ve her yönüyle gücümüz var. Bu olayları tertip edenlerin bilindiğini düşünüyoruz ve olayların aydınlatılmasını istiyoruz. Biz bu olayları tertipleyenleri, yapanların ortaya çıkarılıp yargılanmasını ve insanların yüreklerine su serpilmesini istiyoruz” dedi.

SÜREKLİ BAŞBAĞLAR’A GİDİYORUZ

Başbağlar’ın unutulduğunu ileri süren Başkan Aslan, “Ben Başbağlar’a 7 yıldır gidip geliyorum, o bölge de terör mağduru olan aileler var ve bu ailelere maaş bağlanmış, onların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında sosyal devletin gereği olarak onlara yardımlar yapılıyor. Ama maalesef Başbağlar garip, Başbağlar yetim, Başbağlar öksüz. Başbağlar’ı bizim öncelememizin sebebi, Başbağlar’ı birçok STK’nın unutmasıdır. Şu anda aktif olarak o bölgede yaşananları dile getiren yine MAZLUMDER, o insanların çığlıklarını gündeme getiren yine MAZLUMDER. Bu yüzden biz sürekli Başbağlar’a gidiyoruz” diye konuştu.