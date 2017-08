Dünyanın sayılı, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önemli bir eğitim kurumu olan Doğa Koleji Okulları, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiriyor. Eğitim alanındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Doğa Koleji okulları hem teknolojiyi eğitime empoze ediyor hem de yabancı dil eğitimine ağırlık veriyor. Bu başarıların püf noktası olan eğitim kadrosunun bir numarası ise dün Malatya’daydı. Malatya’da gazetecilerle bir kahvaltı programında buluşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, yaptığı açıklamalarla önemli noktalara değindi.

Malatya’ya uzun yıllar sonra tekrar gelebilmenin kendisi için farklı bir heyecan ve duygu olduğunu dile getiren Lüle, Malatya’dan ayrılışının eğitim amaçlı bir ayrılık olduğunu söyledi.

HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPALIM

Geçen yılın Doğa Koleji’nde bir devir olduğunu dile getiren Lüle, “Lise, üniversite, iş hayatı bugüne kadar hep İstanbul’da oldu. O yıllardan beri de hep iş hayatının içindeyim. Ama profesyonelce yaptığım iş hep eğitimdir. Farklı kurumlarda çalıştım. Geçtiğimiz yılda Doğa Koleji’ne başladım. Bildiğiniz gibi geçen yıl bu zamanlar Doğa Koleji’nde bir devir oldu. Doğa Koleji’ni Metal Yapı Konut aldı ve Metal Yapı Konut’un da tek sahibi Ömer Saçaklıoğlu’dur. Bunu niye paylaşıyorum; kurucunun anlayışı, eğitimi tüm şirketine yansır. Bizden istediği şey şuydu: ‘En kaliteli eğitimi verelim, dünya standartlarında bir eğitim verelim. Her şeyin en iyisini yapalım.’ Tabi bunun için dünyada eğitim nasıl yapılıyor, dünyada eğitim nasıl planlanıyor, nasıl uygulanıyor, bilim ve teknoloji nerde uygulanıyor, nasıl üretiliyor; bunu bilmek gerekiyor. Biz bilimin, teknolojinin üretim yerini hep Amerika zannederiz. Amerikalıların ürettiğini düşünürüz. Veya İngilizlerin ya da Avrupalıların... Elbette ki üretilen yerler buralar ancak ağırlıklı olarak Asyalı ve Afrikalı genç beyinlerdir. Yani dünya ile entegre olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

HER ÜLKENİN KENDİSİNE HAS YÖNTEMLERİ VAR

Eğitim sistemlerinde İngilizcenin önemine dikkat çeken Lüle, şunları kaydetti:

“Dünyada ki eğitim her ülkenin kendine has yöntemleri vardır. Yani bir ekonomi gibi değil, tıp gibi değil. Mesela ekonomide bazı yöntemler vardır. Birçok ülkede bunu ortak olarak uygular. Eğitimde böyle bir şey yok. Eğitimde her ülkenin kendine has yöntemleri var. Çünkü bugün Amerika eğitim sistemi veya Alman eğitim sistemi dediğimizde bunun için de yerel çok önemlidir. Yerel eğitim anlayışı olmadan dünyaya entegre olmak mümkün değildir. Tabi dünyaya entegre olmak dediğimizde yabancı dil çok önemlidir. Biz sistem olarak eğitim sistemimizde sizlerinde bildiği gibi 10 yıl, 12 yıl üniversiteyi de saydığımızda 14 yıl yabancı dil öğreniriz. Mezun olduktan sonra bir yabancı ile konuşamayız. Bir yayını okuyamayız. Yani yabancı dili bugüne kadar sistem içerisinde maalesef öğretemiyoruz. Bundan kastım şu: Öğrenilemez mi? Evet öğrenilir. İşte bugün birçok ülkede bu aşılmış durumda ve bu ülkelerin de bilim ve teknoloji üretiminde çok büyük katkıları var. İşte biz yabancı dil öğretiminde Doğa Koleji olarak müfredatımızda değişiklikler yaptık. MEB tarafından onaylanan zincir okullar içerisinde tek bizim onaylı programımız vardır. Ve 14 saat her sınıf düzeyinde İngilizce veriyoruz. Anam okullarında yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe eğitim yapıyoruz. Bir den itibaren sadece 8’inci sınıf hariç diğer sınıflarımıza haftalık 14 saat, yılda yaklaşık 600 saatlik İngilizce eğitimi yapıyoruz.”

Çocuklara İngilizce öğretmenlerindeki amacı da söyleyen Lüle, “MEB tarafından da bu onaylanmış bir programdır. Bunu daha da geliştireceğiz. Yani bizim iddiamız şu, biz çocuklarımıza İngilizceyi öğreteceğiz. Bunu niye öğreteceğiz İngilizce bilmeleri için mi? Hayır. İngilizce bilmeleri için değil. Bilim ve teknoloji üreten kurumlarda olmaları için” ifadelerini kullandı.

YEREL DEĞERLER ÇOCUKLARA MUTLAKA VERİLMELİ

Teknolojinin, müfredatlarının tamamında olduğunu kaydeden Lüle, “2017-2018’de de bunu daha genişletmiş durumdayız. Daha sonraki yıllarda da bunu farklılaştırarak devam edeceğiz. Biz çocuklarımıza İngilizceyi öğreteceğiz. Teknoloji müfredatımızın tamamında var. 5’inci sınıfta çocuklar yabancı dil ağırlıklı sınıf olarak okuyacaklar. 22 saat yabancı dil görecekler. Yani yabancı dil, olmazsa olmazlarımız arasında. Dünyayla iletişimin ikinci unsuru da teknoloji” şeklinde konuştu.

























MUTLU SARIGÜL