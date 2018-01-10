İşçi-işveren davalarında başlayan yeni dönemde, taraflar artık dava açmadan önce arabulucuya gidiyor. Malatya Adliyesinde kurulan arabuluculuk merkezi şu ana kadar yüzde 90 başarı sağlandığı açıklandı. Yeni uygulama hakkında bilgi veren Malatya Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Fatma Betül Aksoğan, Malatya’da ciddi anlamda bir başvuru olduğunu belirterek, “Malatya’da 42’si sicile kayıtlı olmak üzere toplamda 144 arabulucu görev yapıyor. Bu arkadaşlarımız adliye içerisinde bulunan arabuluculuk merkezinde nöbet tutuyor. Vatandaşlarımız merek ettikleri konuları, bu süreç içerisinde gelip sorabilirler. 2018 öncesi de göz önüne alındığında arabulucular rehberliğinde çözüme kavuşan iş davalarındaki başarı oranı yüzde 90’ların üzerinde" diye konuştu.

İHA