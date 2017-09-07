Yeni Adli Yılın açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz, dün Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ve Malatya Baro Başkanı Enver Han’ı makamında ziyaret ettiler.

İlk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı ziyaret eden CHP’liler, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette konuşan Milletvekili Veli Ağbaba, hem Adli Yıl’ın açılışı hem de yeni göreve başladığı için Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’ya hem de hayırlı olsun dileklerinde bulunmaya geldiklerini söyledi.

MALATYA İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS OLACAK

Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’nın başarılı işler yapacağına inandıklarını kaydeden Milletvekili Ağbaba, “İnanıyoruz ki, Malatya için önemli bir şans olacak. Başsavcımızın zgeçmişini okudum; ondan da memnunuz. Yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı önemli. Önümüzdeki dönem de yargının tarafsız, bağımsız olacağı inancımızı koruyoruz. Başsavcımızın da Malatya’nın huzuruna katkı sunacağına hiç kuşkumuz yok. Ben bu vesileyle hem başsavcımıza hem de adliyede görev yapan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki dönem Malatya ve Türkiye açısından huzurlu geçer. Başsavcımız hemşehrimiz olarak inanıyoruz ki, Malatya’da çok başarılı işler yapacak. Şimdiden başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta da ziyaretlerinden dolayı CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz’a teşekkürlerini ifade etti.

MESLEKTAŞLARIMIZ ADINA ÜZÜLMEKTEYİZ

Daha sonra CHP’liler Malatya Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret ettiler. Yeni Adli Yıl’ın ülke ve vatandaşlara hayırlı olmasını diyen Başkan Han, “Dün itibariyle ülke genelinde Yeni Adli Yılımız açılmış durumda. Yeni Adli Yıl’ın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu konuda isteklerimiz var. Hiçbir siyasi parti istisnasız baroların yanında veya karşısında değildir. Daima hukukun üstünlüğünün savunan, hukuktan başka bir ideali olmayan, insan haklarından taraf olan kurumlarız. Malatya’da meslektaşlarımız hâkim ve savcılığa atanırken bir liyakat sorununun olduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki Adli Yıl’da liyakatli ve adaletli olmasını istiyoruz. Meslektaşlarımız arasında ayırım yapılmamasını istiyoruz. Çünkü diğer taraftan yüksek not almış meslektaşlarımızın huzursuz ve mutsuz olduklarını görmekteyiz. Meslektaşlarımız adına üzülmekteyiz. Malatya yeni adliyemizin inşaatına Yeni Adli Yılda başlanmasını ve bitmesini istiyoruz. Çünkü bu haliyle adliyenin adalet hizmetine yetersiz kaldığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

OHAL’İN KALKMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

OHAL’in artık kalkması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Başkan Han, “Diğer taraftan hain FETÖ darbe girişimi sonrasında uzunca bir zaman OHAL’le ilgili tasarruflar oldu. KHK’lar düzenlendi. Artık OHAL’in kalkması gerektiğine inanıyoruz. Artık halkın iradesini savunan, halkın iradesini temsil eden gazi Meclisin kanun koyucu yetkisini tekrar üstlenmesini ve tekrar tasarrufta bulunmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla OHAL için yeterli sürenin geçtiğini düşünmekteyiz. OHAL’in artık kalkması gerektiğini düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.

ADALETİN TARAFINDA OLDUĞUMUZU YİNELEMEK İSTİYORUZ

Başkan Han, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir adalet sisteminin toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu görmekteyiz. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güvenin de sağlanacağını düşünmekteyiz. Adil yargılamanın ve bağımsız savunmanın güvencesi savunma, adalet ve barolardır. Biz avukatlar ve barolar olarak bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının hakkın ve adaletin tarafında olduğunu, siyaseti siyasi kurumlara, siyasi partilere bıraktığımızı ama bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafında olduğumuzu yinelemek istiyoruz. Yeni Adli Yılında Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkma ödevimizin olduğunu bilmekteyiz. Bu ödev bize Avukatlık Kanunu’nca verilen hukukun üstünlüğü ve insan haklarını koruma görevidir.”

MUTLAKA ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

Son olarak söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, Türkiye’de hiç olmadığı kadar adalete ve yargıya güvenin az olduğu bir dönemde yaşadıklarını belirtti.

Milletvekili Ağbaba, “Araştırmalara göre yüzde 70’in üzerinde insan yargıya güven duymuyor. Bu, hepimizin problemi. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Adalet eski Bakanı şimdi Başbakan Yardımcısı bizim yargının ABD’den, Almanya’dan daha bağımsız olduğunu söyledi. Keşke bunu görebilsek, keşke bunun emareleri olabilse. Sayın Başbakan Yardımcısı, resmen aklımızla dalga geçiyor. Şimdi bir hakim karar verirken ‘Tutuklamazsam başıma ne işler gelebilir’ diyorsa yargının bağımsızlığından söz edilemez. Eğer OHAL’le birlikte Kanunun Hükmünde Kararnameyle bir ülke yönetiliyorsa orada adaletten söz etmek mümkün değildir. OHAL’le birlikte adalet askıya alınmıştır. Hukuk askıya alınmıştır. Türkiye Kanun Hükmünde Kararnamelerle yürütülmekte” ifadelerini kullandı.

OHAL’in mutlaka kaldırılmasının gerekliliğini belirten Milletvekili Ağbaba, “OHAL mutlaka kaldırılmalıdır. OHAL devam ettiği sürece Türkiye’de kimse hukuktan, adaletten söz edemez” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL