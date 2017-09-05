Malatya Baro Başkanı Enver Han, adli yıl açılışı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Yeni adli yılın, insanlığa, ülkeye ve vatandaşlara, adalet, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Han, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yeni adli yılda hakim ve savcı atamalarında liyakatin ve adaletin egemen olmasını diliyoruz. Yeni adli yılda Malatya Adliye Sarayı inşaatına başlanmalı ve bitirilmelidir. Zira mevcut Adliye Binamız adaletin sağlanmasına elverişli bir yer değildir. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesini esas almasıdır. Hain FETÖ darbe girişimi sonrası getirilen OHAL kaldırılmalıdır. KHK ile düzenlemelerden vazgeçilmelidir. TBMM eski işlevine kavuşturulmalıdır. Halkın iradesini temsil eden TBMM kanun koyucu görevini yeniden üstlenmelidir. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği, her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Hukuk ilkelerinin dışında başka önceliklerin ve mensubiyetlerin yargıya hakim olması asla kabul edilemez. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır. Adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesi: savunma, avukat ve barolardır. Biz, avukatlar ve barolar olarak bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz: Ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni Adli Yılın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyorum”.

İHA