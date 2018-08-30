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Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:23
Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Han, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yürekten ve gururla yaşadıklarını belirterek “Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarıyla başlayan büyük taarruz 30 Ağustos’ta büyük bir zafere dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Han, mesajında, Ülkemiz topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyen, imkansızlıklar içinde bile Milli Mücadeleye giren milletimiz, tarihe bu zaferini de altın harflerle yazdırmıştır. O gün olduğu gibi bugün de milletimiz, yakın zamanda yaşadığımız hain darbe girişimine karşı, egemenliğin kayıtsız şartsız yine milletin olduğunu aynı azim ve kararlılıkla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle 30 Ağustos zaferimizin coşkusunu daha yürekten, daha gururla yaşıyoruz. Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze içten ve dıştan kastetmeye çalışanlar, Türk Milleti’nin cesareti ve mücadelesi karşısında asla başarılı olamayacaklarını, ulusumuzun buna asla izin vermeyeceğini çok iyi bilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi düşmanlarımız geldikleri gibi gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar, ülkemiz uğruna canlarını feda eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizle şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine de yer verdi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zafer Bayramı
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