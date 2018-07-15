Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

Baro Başkanı Han'dan, 15 Temmuz mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir" dedi.

Baro Başkanı Han'dan, 15 Temmuz mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir" dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:44
Baro Başkanı Han'dan, 15 Temmuz mesajı

Milletin üzerinde oynanan oyunların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirten Han, "15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain FETÖ mensupları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir" ifadelerine yer verdi.

Darbe girişimine karşı verilen mücadelede 250 vatandaşın şehit olduğunu 2 bin 301 vatandaşın ise gazi olduğunu dile getiren Han, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz.15 Temmuz da siyasi görüşü ne olursa olsun vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk olmuştur.

Bu ve buna benzer hain girişimlerin bir daha yaşanmaması için devletin her kademede gerekli önlemleri alması gerektiği gibi devam eden soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki dosyalarında, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde hassasiyetle bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyetin de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir' bu şiardan yola çıkarak milletin iradesi dışında hiçbir güç ülkemizi yönetemeyecektir.

Darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadele milletimizin şanlı direnişine verdiği destek asla unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini 15 Temmuz yıldönümünde lanetliyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve bu darbe girişimine karşı canı pahasına milletimizin birlik ve beraberliği için göğsünü siper eden vatandaşlarımızın adları tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır." busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEnver HanOn Beş TemmuzDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Milletvekili Fendoğlu’dan 15 Temmuz mesajı
Milletvekili Fendoğlu’dan 15 Temmuz mesajı
Şiddetli yağış Malatya’da etkili oldu
Şiddetli yağış Malatya’da etkili oldu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim