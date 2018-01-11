Baro Başkanı Han, basının insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir görevi olduğunu ifade ederek, “Üstlendiği misyonla toplumların sadece haber alma ihtiyacını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstelenen basın, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptir” ifadelerine ver verdi.

Görevlerini yerine getirmek için her şartta haber peşinde koşan basının düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Han, “Yazılı ve görsel basın fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Basınımız görevlerini büyük özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın emekçilerimize mesleklerini icrada başarılar dilerim” diye konuştu.



İHA