11 Ocak 2018 Perşembe

Baro Başkanı, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Han, ”Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın emekçilerimize mesleklerini icrada başarılar dilerim” dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:23
Baro Başkanı, Gazeteciler Günü’nü kutladı

  Baro Başkanı Han, basının insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir görevi olduğunu ifade ederek, “Üstlendiği misyonla toplumların sadece haber alma ihtiyacını karşılamakla kalmayan, aynı zamanda kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstelenen basın, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptir” ifadelerine ver verdi.

Görevlerini yerine getirmek için her şartta haber peşinde koşan basının düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Han, “Yazılı ve görsel basın fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Basınımız görevlerini büyük özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın emekçilerimize mesleklerini icrada başarılar dilerim” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Barosu Başkanı Av. Enver Han10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüMesaj

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017