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Baro Başkanı Enver Han'dan mesaj

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Baro Başkanı Enver Han'dan mesaj

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Baro Başkanı Enver Han'dan mesaj

Enver Han, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yılını yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek Milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından Türk Gençliği'ne armağan edilmiştir. 19 Mayıs’ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz."

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