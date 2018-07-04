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Barman yeniden başkan

Malatya Büyükşehir Belediyespor seçimli olağan kongresini gerçekleştirdi. Başkan Orhan Barman ve 4 ismin dışında tamamen yenilenen yönetim kurulunda meclis üyeleri yer aldı. Kongre sonrası yönetim kurulunu toplayan ve açıklamalarda bulunan başkan Orhan Barman, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi aynı bilinçle, az paralar harcayarak büyük başarılar elde etmeye çalışacağız. Malatyalı gençlerimize yine 10’un üzerinde spor branşında imkan sunacağız” dedi.

Barman yeniden başkan

Malatya Büyükşehir Belediyespor seçimli olağan kongresini gerçekleştirdi. Başkan Orhan Barman ve 4 ismin dışında tamamen yenilenen yönetim kurulunda meclis üyeleri yer aldı. Kongre sonrası yönetim kurulunu toplayan ve açıklamalarda bulunan başkan Orhan Barman, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi aynı bilinçle, az paralar harcayarak büyük başarılar elde etmeye çalışacağız. Malatyalı gençlerimize yine 10’un üzerinde spor branşında imkan sunacağız” dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:33
Barman yeniden başkan

10’un üzerinde spor branşında faaliyet gösteren, 1000 civarında sporcuya sahip olan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde yeni yönetim kurulu belirlendi. 2009’dan beri bu kulübün başkanlığını yürüten Orhan Barman, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın onayı ile bir kez daha başkanlığa seçildi.

12 kişilik yönetim kurulunu büyük ölçüde yenileyen Orhan Barman’ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı: Rıdvan Budak, Nebi Yiğit, Seyfullah Özdemir, Veysel Dağılmışgil, Khraman Fırat, Erkan Van, Rüstem Çatı, Şahin Doğan, Necmettin Özcan, Ramazan Yakıcı, Metin Özcan. Yedek yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Bayer, Engin Turan, Halil Karaman, Hasan Yıldırım, Turan Özbey, Şaban Aşıcı, İbrahim Halil Soylu, Şahin Özer, Ömer Süslü, Mustafa Tunay, Mustafa Toy. Denetleme Kurulu Asil üyeler: Aziz Görgeç, Nurettin Karaaslan, Abdurrahman Kızıl. 

HEDEF OLİMPİYATA SPORCU GÖNDERMEK

Çoğunluğu meclis üyelerinden oluşan yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştiren kulüp başkanı Orhan Barman, bu sezon bazı branşlara daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. Barman, “Daha önce Ahmet başkanla, şimdide Hacı başkanla çalışma fırsatımız oldu. Tabi bize güvenen belediye başkanlarımızı mahcup etmeden, az bütçelerle şehrimizdeki kenarda kalmış spor branşlarını ve spor yapmak isteyen gençlerimizi bir arada tutmanın onurunu yaşıyoruz. Bundan sonra da aynı çizgide gideceğiz. Şehrin beklentisi Voleybol üzerine. Spor camiasının şampiyonluk beklentisini anlayabiliyorum. Bu sezon biraz daha iyi bir takım kuracağız ama direkt şampiyonluk hedefimiz yok. Fakat elimizde bazı branşlarda artık yetiştirip meyvesini alacağımız sporcular var. Bu branşlara ağırlık vereceğiz. Ferdi sporlarda bir Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ya da olimpiyat sporcusu neden çıkarmayalım. En büyük hedefimiz bu olacak.” şeklinde konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir BelediyesporOrhan Barman
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