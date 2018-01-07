DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 18 barajdan 10'u sulama, 8'i ise enerji üretiminde kullanılıyor. 2017 yılında son 44 senenin en kurak yılının geçirilmesine rağmen bölgede bulunan 18 barajdan 10'unda doluluk oranı artarken, 2'sinde ise su tutma işlemine 2017'de başlanıldı. Biri enerji, 5'i sulamada kullanılan 6 barajdan 2'si aynı seviyede kalırken, 4'ü aktif doluluk oranında geçen yıla oranla düşüş gösterdi. Bu yıl ilk defa su tutulan Bingöl'de bulunan Kiğı Barajı yüzde 85 doluluk oranına ulaştı. Enerji üretiminin yoğun olduğu ve Kiğı Barajı'nın da aynı kanaldan beslenmesi nedeniyle ise Keban Barajı bir önceki yıla oranla yüzde 54 seviyesinden yüzde 30 seviyesine indi. Malatya 'da bulunan Boztepe Recai Kutan Barajı yüzde 56'dan yüzde 63'e çıkarken, Turgut Özal Barajı yüzde 71.4'le bir önceki yılla aynı seviyede kaldı. Tunceli'de enerji üretiminde kullanılan Uzunçayır Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 1'den yüzde 43'e yükseldi.

Sorumluluk sınırları içerisinde yer alan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde doluluk oranlarını takip ettikleri 18 tesisin yer aldığını aktaran DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, “Bunlardan 8 adeti enerji ve 10 adeti sulama amaçlı tesislerdir. Bunlardan öncelikli olanlar üzerinde konuşmak gerekirse Tunceli'de bulunan Uzunçayır Barajı geçen sene aynı dönemde yüzde 1 seviyesinde iken, şuanda yüzde 43 seviyesindedir. Bu, enerji amaçlı bir barajımızdır. Malatya’da sulama amaçlı Recai Kutan Barajı bulunmaktadır. Bunlar yüzde 57 seviyesinden yüzde 63 seviyesine çıkmıştır” dedi.



" KULLANIM İHTİYACA GÖRE BELİRLENMEKTEDİR”

Keban Barajı'nın doluluk oranının yüzde 54’ten yüzde 30’a düştüğünü vurgulayan Arslan, “Yaklaşık 7,5 milyar metreküp suyumuz varken, şuanda yaklaşık 4 milyar 100 milyon metreküp suyumuz bulunmaktadır. Bingöl’de enerji amaçlı Özlüce Barajımız yüzde 3’ten yüzde 22 seviyesine çıkmış durumdadır. Geçen sene su tutma işlemine başlamış olduğumuz Kiğı Barajı'nda da yüzde 85 seviyesinde doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 305 milyon metreküp su depoladık. Kiğı Barajı'ndaki depolamanın Keban Barajı'nı besleyen bir kol üzerinden olduğu için bunları da Keban Barajı'nın depolaması gibi düşünülmesi gerekir. Dolayısıyla şuanda yüzde 30 seviyesinin üzerine ilave olarak 305 milyon metreküp suyumuz daha var. Enerji amaçlı barajlardaki bu değişimin sebebi o anki enerji ihtiyacına göre EUAŞ tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir” diye konuştu.



"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Barajların maksimum ve minimum su seviyeleri arasında değişiklik gösterebildiğini dile getiren Arslan, “Düşüklüklerin herhangi bir şekilde baraj güvenliği anlamında sorunu yok. Tamamen enerji ihtiyacına bağlı olarak yürütülen çalışmalardır. Uzunçayır Barajı'nın yüzde 1 iken 43 seviyesine çıkma sebebi ise geçen sene o bölgeden çekilen enerji miktarının daha fazla olmasıdır. 2017 yılında bakanımız da açıkladığı üzere son 44 yılın en kurak yılını yaşadık. Bu nedenle yağışlarımız düşük seviyede kaldı. Biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Özellikle sulama amaçlı tesislerimizde 2018 ile A ve B planlarımızı hazır tutacağız. Valilik ve Tarım İl Müdürlüklerimizle çalışmalarımızı yürüteceğiz. İçme suyu tesislerimizde de herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yeteri kadar depolama tesislerimiz var. Yağışları takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşları mağdur etmeyeceklerini aktaran Arslan, yeni yapacakları depolamalarla beraber kış sularını daha fazla depolamış olacaklarını ve kurakla mücadelede bu durumun kendilerine katkı sunacağını kaydetti.



İHA