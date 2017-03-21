Karakaya Baraj Gölü 1. Bölge olarak belirtilen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçesi arasındaki avlak sahanın ihaleyle kiralanacağı bildirildi.

İHALE YAPILACAK

Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Karakaya Baraj Gölü 1. Bölge olan Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçesi avlak sahasının avcılık amacıyla kiralanacağı öğrenildi. İhalenin 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da kurum binasında yapılacağı belirtildi. Su ürünleri avcılığı amacıyla başvuruların yapılabileceği bölgenin, öncelikli olarak o bölgede kurulan, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verileceği duyuruldu. Ancak söz konusu bölgeye kooperatif veya birliklerden başvuru olmadığı takdirde, gerçek kişilerden de başvuru alınacağı ifade edilirken, ihaleye katılmak isteyen üreticilerin idari ve teknik şartnameleri Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edebileceği açıklandı. İhalenin yıllık tahmini kira bedelinin ise 3 milyon 507 bin 90 TL'den az olmamak üzere pazarlık usulü ile tespit edileceği ifade edildi. İhalenin 5 yıllık süre için yapılacağı ve ihale sonucunda ihaleyi kazanacak şahıs ya da şirket ile kiralama sözleşmesi imzalanacağı belirtildi. İhaleye katılacak olanların geniş bilgiyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alabileceği ifade edildi.

TAHİR ÖZÇELİK