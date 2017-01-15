15 Ocak 2017 Pazar

BAP Koordinasyon Birimi yapılandırılıyor

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, sağlanan destekler, uygulama esasları ve Birim tarafından yürütülen süreçlerin tümüyle yeniden yapılandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

15 Ocak 2017 Pazar 12:19
BAP Koordinasyon Birimi yapılandırılıyor

Bu kapsamda, BAP Koordinasyon Birimi içerisinde  yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak bir süreç yönetim sistemi oluşturulması yönündeki çalışmaların  da devam ettiği bilgisi verildi.

 ŞUBAT AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
  Yapılan çalışmalar sonucu,  araştırmacıların 7/24 başvuru yapabilecekleri ve devam eden projeleri çerçevesinde talepte bulunma ve rapor sunma gibi bütün işlemlerini, herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir alt yapının İnönü Üniversitesi’ne  kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Konuyla alakalı olarak  yürütülen çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü ifade edilirken, Şubat ayı içerisinde çalışmaların tamamlanarak başvuruların alınmaya başlanmasının planlandığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ
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