Bu kapsamda, BAP Koordinasyon Birimi içerisinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak bir süreç yönetim sistemi oluşturulması yönündeki çalışmaların da devam ettiği bilgisi verildi.