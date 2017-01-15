Bu kapsamda, BAP Koordinasyon Birimi içerisinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak bir süreç yönetim sistemi oluşturulması yönündeki çalışmaların da devam ettiği bilgisi verildi.
ŞUBAT AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Yapılan çalışmalar sonucu, araştırmacıların 7/24 başvuru yapabilecekleri ve devam eden projeleri çerçevesinde talepte bulunma ve rapor sunma gibi bütün işlemlerini, herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir alt yapının İnönü Üniversitesi’ne kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Konuyla alakalı olarak yürütülen çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü ifade edilirken, Şubat ayı içerisinde çalışmaların tamamlanarak başvuruların alınmaya başlanmasının planlandığı kaydedildi.
HABER MERKEZİ
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