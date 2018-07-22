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Bankalar Birliğinden bedelli desteği

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, “Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Bankalar Birliğinden bedelli desteği

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, “Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:25
Bankalar Birliğinden bedelli desteği

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün bedelli askerlik uygulamalarına yaklaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. Uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir.” busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bankalar BirliğiBedell Desteği
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