Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Temmuz itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre Temmuz 2017 döneminde Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 997 milyar 430 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı da 2016 yıl sonuna göre 266 milyar 393 milyon lira arttı.

Temmuz sonu itibarıyla en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 943 milyar 801 milyon lira, menkul değerler 367 milyar 143 milyon lira olurken, 2016 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,8 ve krediler yüzde 12,1, menkul değerler toplamı da yüzde 4,4 arttı.

Mevduat Temmuz'da 2016 yıl sonuna göre yüzde 9,7 artışla 1 trilyon 595 milyar 304 milyon liraya yükselirken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde sektörün dönem net karı 29 milyar 48 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti.

İHA