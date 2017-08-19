Dünya tarihinin önde gelen liderlerinin, sanatçılarının ve devlet adamlarının balmumu heykellerinin sergilendiği Balmumu Müzesi Malatyalılar’dan büyük ilgi görüyor.

Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e Rauf Denktaş’tan Recep Tayyip Erdoğan’a tarihte yer alan birçok ünlü ismin gerçeğine tıpatıp benzeyen balmumu heykellerinin Malatyalılarla buluştuğu sergi 15 Ağustos’a kadar Malatya Park’ta olacak. Balmumu müzesinin hakkında bilgi veren Ömer Ali Uçan, müzede yapılan heykellerin Rus sanatçılar tarafında yapıldığını belirterek,”Burada sergilenen heykellerinin saçaları ve sakaları gerçek insan saçı ve insan sakalı.Gözleri protezdir” diye konuştu.

Müzede 31 heykelin sergilendiğini ifade eden Uçan,Fatih Sultan Mehmet^’ten “Mustafa Kemal Atatürk’e Müthiş Katerina’ya, Rauf Denktaş’tan Recep Tayyip Erdoğan’a tarihte yer alan birçok ünlü ismin gerçeğine tıpatıp benzeyen balmumu heykellerinin bulunuyor” diye konuştu.

İHA