Dünya tarihinin önde gelen liderlerinin, sanatçılarının ve devlet adamlarının balmumu heykellerinin sergilendiği Balmumu Müzesi, Malatyalılardan büyük ilgi görüyor.

Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e, Rauf Denktaş’tan Recep Tayyip Erdoğan’a, tarihte yer alan birçok ünlü ismin gerçeğine tıpatıp benzeyen balmumu heykellerinin Malatyalılarla buluştuğu serginin, 1 Eylül tarihine kadar açık kalması bekleniyor.

GERÇEK İNSAN SAÇI VE SAKALI

Balmumu müzesinin hakkında bilgi veren Ömer Ali Uçan, müzede yapılan heykellerin Rus sanatçılar tarafında yapıldığını söyledi. Uçan, ”Burada sergilenen heykellerin saçları ve sakaları gerçek insan saçı ve insan sakalı. Gözleri protezdir” dedi. Müzede 31 heykelin sergilendiğini ifade eden Uçan, “Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e Müthiş Katerina’ya, Rauf Denktaş’tan Recep Tayyip Erdoğan’a tarihte yer alan birçok ünlü ismin gerçeğine tıpatıp benzeyen balmumu heykelleri bulunuyor” diye konuştu.

İHA