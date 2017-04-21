21 Nisan 2017 Cuma

Malatya’ya şehit ateşi düştü

BALMUMU FİGÜRLERİ AÇIK HAVA MÜZESİNDE SERGİLENİYOR Yeni nesiller artık bilecek

Eski mesleklerin balmumuna dönüştürülmüş hali, görenleri hayretlere düşürüyor. Balmumu figürlerinin yer aldığı açık hava müzesinde, Malatya’nın kültürel dokusu yeni nesillere aktarılıyor.

21 Nisan 2017 Cuma 10:42
BALMUMU FİGÜRLERİ AÇIK HAVA MÜZESİNDE SERGİLENİYOR Yeni nesiller artık bilecek

  Nalbantlık, yemenicilik, semercilik, marangozluk, kalaycılık ve kervancılık gibi mesleklerin yeni nesillere tanıtılmasını amaçlayan balmumu çalışmalarının sergilendiği açık hava müzesi, Malatyalılarla buluştu. Vatandaşlardan ilgi gören ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın önüne kurulan balmumu açık hava müzesini gezenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sebebi ise insan objelerinin hareketli olması. Bu görüntü, müzeyi gezenlerde gerçeklik hissi uyandırıyor.

YAŞAM MÜZESİYLE ÖDÜL ALDIK
  Projenin sahibi Türkmen asıllı Narin Narin, 2 aylık bir çalışmadan sonra müzenin kapılarını 1 haftadır halka açtıklarını dile getirerek, “Bu çalışma, bu şekilde Türkiye’de ilk defa yapıldı” dedi. El emeği harcanarak icra edilen meslekleri genç kuşaklara tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Narin Narin, “Burası belediye başkanımızın talimatıyla yapıldı. Hatta biz bu proje vesilesiyle hayata geçirdiğimiz yaşam müzesiyle de, ödül aldık. İstedik ki, bu eski el sanatlarını çocuklarımız da görsün, tanısın. Çünkü gençlerimiz, Türk el sanatlarını bilmiyor. O yüzden böyle hareketli bir açık hava balmumu müzesini kurduk” ifadelerini kullandı.

HEP İLKLERE İMZA ATTIK
  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Kervansaray lafzına uygun bir şekilde günümüz insanına aktarılması noktasında böyle bir balmumu müzesi kurduk. Bu tür çalışmaların, tarihimiz ve kültürümüzün yeni nesillere aktarılması noktasında önem arz ettiğini düşünüyorum. Tabi burası aslında komple bir tarih noktasıdır. Biliyorsunuz, burası bir kervansaray. Tarihin dokusuna uygun bir şekilde gezilip görülmesi gereken bir mekan durumunda. Çalışmalarımız devam edecek. Battalgazi Belediyesi olarak hep ilklere imza attık, burası da bir ilk diye düşünüyorum. Tarihin yeniden canlanması noktasında güzel bir çalışma, emeği geçen arkadaşlarımın da ellerine sağlık” dedi. 




SELAHATTİN BAYRAK
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