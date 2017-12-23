23 Aralık 2017 Cumartesi

Balkabağı tatlısı ve bilinmeyen faydaları

Balkabağı mevsimi başladı. Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan kabak tatlısı lezzetiyle de Malatyalıların en çok sevdiği ve tercih ettiği tatlıların başında geliyor. Peki, balkabağı tatlısı nasıl yapılır?

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:57
Balkabağı tatlısı ve bilinmeyen faydaları

MALZEMELER

2 kg balkabağı
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz


KABAK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI
Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.
Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, dizin.
2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek kalmayacak.
Bekletilen kabağı orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirin.
Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınarak üzerine dövülmüş ceviz serpilerek servis edebilirsiniz. Hazırladığınız kabağı aynı zamanda fırında da pişirebilirsiniz.

BALKABAĞININ BİLİNMEYENLERİ 
Göz sağlığını korur, tansiyonu düzenler, kalp hastalıkları riskini azaltır, kanser riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir,  tok tutar, cildi korur, diyabet riskini azaltır, antioksidan özelliği bulunmaktadır.

HABER MERKEZİ

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