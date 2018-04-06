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BALIKLIGÖL SAHİBİNDEN'DE SATILIĞA ÇIKARILDI

Tarihi Balıklıgöl Sahibinden.com'da 9 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

BALIKLIGÖL SAHİBİNDEN'DE SATILIĞA ÇIKARILDI

Tarihi Balıklıgöl Sahibinden.com'da 9 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

06 Nisan 2018 Cuma 16:53
BALIKLIGÖL SAHİBİNDEN'DE SATILIĞA ÇIKARILDI

Sadece Şanlıurfa'nın değil dünyanın ünlü simgelerinden olan Urfa Kalesinin önünde yer alan tarihi Balıklıgöl, Sahibinden.com üzerinden satılığa çıkarıldı.Balıklıgöl platosundaki 688.88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, Sahibinden.com üzerinden ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardığı görüldü.

İlanında 'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır' açıklamasını yapan İstanbul'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, "İnşaat izni yoktur. Toplam hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır." dedi.Sahibinden.com'daki ilanı için açıklamada bulunan Mustafa Nimetoğlu, Dolandırıcı olmadığını, mirasçısı olduğu alanın fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığını söyledi.İlanı Sahibinden.com'a koyduktan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Nimetoğlu Halil ür Rahman Medresesi'ndeki yüzde 9'luk 62 metrekare olan hissesini satmakta kararlı olduğunu ekledi.

Kaynak:  Milli Gazete

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