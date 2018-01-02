Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle balıkların Rusya gibi deniz suyu daha düşük olan ülkelere gitmesi balık fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oldu. Günlerce balık fiyatlarının düşmemesi nedeniyle satış yapamadıklarını dile getiren Malatya Balık Pazarı esnaflarından Abdurrahman Güleç, BUSABAH’a konuşarak, balık fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade etti.

SIKINTI ÇEKİYORUZ

Balıklar bollaşmadığını söyleyen ve balıkların çoğunun Rusya’ya kaçtığını kaydeden Güleç, “Havaların sıcak gitmesinden dolayı balık fiyatları yüksek seyrediyor. Hem vatandaşlar balık alırken sıkıntı çekiyor hem de biz balıkçılar balık satarken sıkıntı çekiyoruz. Vatandaşlar balık fiyatlarını çok yüksek buluyorlar. Temizlenmemiş hamsi fiyatı 17 TL. Vatandaşlar şimdiye kadar 17 TL’ye balık yemedi. İnşallah havalar soğuduğunda Rusya’ya kaçan balıklar geri döner. Balıkların ülkeye dönmesiyle birlikte kazanımlar artar. Hem ülkemizin milli serveti kazanır hem vatandaşlarımız ucuz balık yer hem de bizler de kazanırız. Rusya soğuk olduğu için balıklar oraya gidiyor. Balıkların gitmemesi için deniz suyu sıcaklığının en az 6 derece olması gerekiyor. Şu anda deniz sıcaklığı 14 derece” şeklinde konuştu.

HAMSİ VE İSTAVRİTİN FİYATI YÜKSEK

Diğer balık fiyatlarını da belirten Güleç, “Alabalık 15 TL, temizlenmemiş hamsi 17 TL, temizlenmiş hamsi 20 TL, istavrit 17 TL, çupra 25 TL, somon 20, levrek 28, uskumru 13 TL. Şu anda hamsiyle istavritin fiyatları yüksek. Diğer balık fiyatları normal. Ben hayırlı ve bereketli bir yıl temenni ediyorum. İnşallah bol bir balık yılı olur da hem vatandaşlarımız balık yemiş olur hem de bizler kazanırız” dedi.

















MUTLU SARIGÜL