Balık sezonunun kapanmasına az bir süre kala balık fiyatlarından dolayı balıkçılar hala iş yapamıyor. 1 aya kadar balık sezonun kapanacağını ve vatandaşların bu süre zarfında balık yemelerini tavsiye eden balıkçılar BUSABAH’a konuştular.

Sezon sonuna yaklaşmalarına rağmen balık fiyatlarının hala pahalı olduğunu dile getiren Abdurrahman Güleç isimli balıkçı, hamsinin halen pahalı olmasına dikkat çekti.

SEZON 15 NİSAN’DA BİTECEK

Balık fiyatlarının pahalı olmasından dolayı satışlarının azaldığını söyleyen Güleç, “Hamsiler hala pahalı. Marmara hamsisi satıyoruz. Canlı hamsi yok. Balık sezonuna yaklaştıkça hem balık azalıyor hem de fiyatlar yükseliyor. Talep normal. Artık vatandaşlarımız balık konusunda bilinçliler ve alıyorlar. Fiyatlar çok pahalı olmasından dolayı satışlarımızda haliyle azalma oldu. Dar gelirli vatandaşların bütçesi yetmiyor. Bu yıl zaten balık satışı yapamadık. Sezon sonuna doğru işlerimiz daha çok düştü. Bocalanıyoruz. Sezon 15 Nisan’da bitecek. Balık fiyatlarına gelecek olursak alabalık 12 TL, somon 17 TL, levrek 22 TL, çipura 22 TL, çinakop 25 TL, palamut 20, uskumru 9, sazan 10 TL. Sezon hala geçmiş değil, vatandaşlarımızın bol bol balık tüketmelerini istiyorum. Yaz ayı da olsa balık taze olursa tüketilebilir” diye konuştu.

DENİZDEN BALIK ÇIKMIYOR

Balık sezonunun bitmesine az bir süre kalmasına rağmen satışlarının giderek düştüğünü ifade eden Yunus Terece isimli balıkçı ise, “Sezon sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Satışlarımızın iyice düştü. Balık fiyatları hala yüksek. Çünkü denizlerden balık çıkmıyor. Bu yıl denizlerden balık çok az çıktı. Balıkların zamansız avlanılması, palamut ve çinakopun balıkları tüketmesi gibi nedenlerden dolayı bu yılı balıksız geçirdik. Vatandaşlarımız son 1 ayı balık konusunda iyi değerlendirsinler. Balık sezonu kapanırsa daha balık bulunmaz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL